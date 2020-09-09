Ученые Крыма предложили несколько вариантов замены Северо-Крымского канала

Крымские ученые озвучили свои идеи по решению проблемы снабжения полуострова пресной водой на совещании с главой Крыма Сергеем Аксеновым, предложив установить мощные опреснители, собирать воду стекающих в море рек и бурить скважины в подземные водохранилища.

В настоящее время все эти три предложения оцениваются с точки зрения возможности их реализации на практике. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Как рассказал изданию президент Крымской академии наук, профессор Виктор Тарасенко, у местные учены подготовили несколько вариантов решения проблемы снабжения полуострова пресной водой в условиях водной блокады, которую организовала Украина, перекрыв, построенный в советское время Северо-Крымский канал.

Во-первых, ученые предлагают установить мощные опреснительные станции, которые смогут давать каждая по 70 миллионов кубометров пресной воды ежегодно.

При этом профессор объяснил, что ежегодно Крым получает порядка 700-800 миллионов кубометров природной пресной воды, из которых собрать и использовать для нужд полуострова получается около 400 миллионов кубометров. А значит две мощных опреснительных станции, установленных, например, в Евпатории и на Арбатской стрелке, увеличат количество доступной пресной воды примерно на треть. Этот вариант на данный момент является самым эффективным из всех предложенных.

При условии финансирования, опреснительные установки можно установить и запустить в работу в течение ближайших 1,5 – 2 лет.

«Для того чтобы гарантированно обеспечивать Крым, надо переходить к опреснению морской воды. Сегодня эта технология активно используется в Саудовской Аравии, Израиле, Испании, Италии и других южных странах, — напомнил Виктор Тарасенко. — С учётом роста населения и изменений климата у человечества нет альтернативы применению опреснителей».

Вторым вариантом, который предлагают ученые, является добыча пресной воды из подземных резервуаров, которые залегают на глубине от 500 метров до километра в горном и предгорном Крыму, сообщил профессор.

«В зонах тектонических разломов, на глубинах от 500 до 800 и даже тысячи и больше метров формируются большие резервуары пресной воды», — рассказывает Тарасенко.

Например, по мнению ученых, такой резервуар, предположительно, может находится поблизости от села Софиевка в Симферопольском районе. Необходимые исследования и бурение скважин можно провести за 4-5 месяцев, и, хотя это не станет глобальным решением проблемы, на какой-то период поможет облегчить ситуацию, объяснил Тарасенко.

Однако, ученый также добавил, что массовое бурение скважин для добычи подземных вод, конечно, нанесет недрам вред, поэтому такой вариант можно рассматривать только в качестве экстренного решения проблемы.

Третье предложение заключается в том, чтобы собирать стоки западнокрымских рек – Альмы, Бельбека, Качи – впадающих в Черное море. Однако сам Виктор Тарасенко относится к этой идее скептически, так как такое решение нанесет ущерб экологическим системам в Альминской, Бельбекской и Качинской долинах, а также людям, которые живут и работают в этих местах.

Однако, заключил Тараснеко, в настоящее время все эти три предложения рассматриваются экспертами и оцениваются на возможность их практической реализации.

Также профессор напомнил о нескольких идеях решения крымской проблемы с пресной водой, которые высказывались ранее. Например, озвучивалось предложение проложить по дну Черного моря гибкие трубы, пот которым полуостров сможет получать воду с материковой части России из реки Кубань. Но эта идея, по мнению Тарасенко, является малоперспективной, так как тот регион и сам сталкивается с нехваткой пресной воды. По этой же причине нереалистичным выглядит предложение проложить в Крым водовод от устья реки Дон.

По словам профессора, во многом решить проблему водоснабжения Крыма можно будет, отремонтировав местные водоводы и водопроводы, так как сейчас именно в Крыму потери воды на пути к потребителю составляют рекордные 80%. Такая ситуация сложилась из-за того, что на протяжении четвертьвековой истории «украинского Крыма», в коммунальную сферу полуострова не вкладывалось ни копейки, и вся инфраструктура пришла в упадок. Кроме того, отмечает Тарасенко, крымчан «очень расслабил» Северо-Крымский канал, который в 60-70 годы ХХ века превратил полуостров край виноградников и садов.

Ежегодно по Северо—Крымскому каналу в Крым поступало три миллиарда пресной воды из Днепра, и 80% этой воды шло на орошение, напомнил Тарасенко. При Советском Союзе в Крыму орошалось 430 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, а сейчас орошается лишь 17 тысяч гектаров.

«Надо бережно относиться к каждой капле, которую дает нам господь. Использовать все, что «падает нам с неба», и, по-видимому, в перспективе добавлять к этому опресненную морскую воду», — подчеркивает Тарасенко.

В заключение беседы профессор отметил, что водоснабжение Крымского полуострова это важная долгосрочная задача и решать ее надо было начинать еще шесть лет назад, сразу после воссоединения Крыма с Россией. Именно тогда нужно было заняться разработкой эффективной системы по интегрированному управлению водными ресурсами полуострова. Местные ученые сразу предупреждали, что выпадение осадков на полуострове имеет цикличный характер, и вслед за полноводными годами неизбежно придут засушливые, как в конце концов и произошло.