Американские полицейские несколько раз выстрелили в ребенка-аутиста

Ребенок с аутизмом попытался убежать от полиции, но был ранен правоохранителями в мочевой пузырь.

Инцидент, по данным СМИ, произошел в американском Солт-Лейк-Сити. Мать мальчика-аутиста позвонила в службу спасения после того, как у ее ребенка случился нервный срыв. Через некоторое время на вызов прибыли правоохранители.

По их словам, мальчик был вооружен и представлял опасность для окружающих. В связи с этим стражи порядка попытались задержать подростка, но тот решил убежать от них, передает телеканал "360". В ходе погони полицейские несколько раз выстрелили в мальчика, задев его плечо, кишечник и мочевой пузырь.

Мать пострадавшего ребенка настаивает на том, что ее сын был безоружен. По словам женщины, от полицейских требовалось доставить мальчика в больницу, но не задерживать его, тем более таким жестким способом.