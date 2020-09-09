ВЦИОМ выяснил, хотят ли россияне объединения с Белоруссией

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как жители страны относятся к идее объединения России и Белоруссии. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

В ходе исследования 40% опрошенных россиян заявили, что этого не нужно делать. Они считают, что гораздо важнее поддерживать дружественные отношения между Москвой и Минском.

Хотели бы видеть Союзное государство непосредственно как объединение двух стран 22% опрошенных. Еще 17% считают правильным вхождение Белоруссии в состав РФ на правах одного или нескольких регионов.

Телеканал "360" сообщал, что белорусский президент Александр Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов в стране.