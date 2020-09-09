Изменения климата и проблемы коррупции обсудят в медиацентре "Патриот"

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 9 сентября в 14:00 проведут эфир, в котором затронут такие волнующие россиян темы, как коррупция и изменение климата.

Лицемерные "общественные деятели" используют тему борьбы с коррупцией для гарантированного привлечения внимания к своей персоне. Однако эта действительно серьезная проблема и ее решение требует сложного системного подхода.

В рамках сегодняшнего эфира эксперты обсудят, как работает российское антикоррупционное законодательство и куда уходят народные богатства. Вторая часть мероприятия будет посвящена проблеме изменения климата: эксперты расскажут, стоит ли бояться глобального потепления и поможет ли нашей планете Парижское климатическое соглашение, передает Федеральное агентство новостей.