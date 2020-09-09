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10:36   9 Сентября 2020
Общество

Российские медики за сутки выявили 5218 новых случаев коронавируса

Российские медики за сутки выявили 5218 новых случаев коронавируса

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки составило 5218. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Российские медики зарегистрировали 5218 новых пациентов с диагнозом коронавируса, у 22,9% из которых не зафиксировано никаких клинических проявлений инфекции. По информации оперштаба, число летальных случаев за прошлые сутки составило 142. Полностью вылечиться смогли 6409 россиян.

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Автор: Борис Нестеров
#пандемия #коронавирус #оперштаб

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