Российские медики за сутки выявили 5218 новых случаев коронавируса

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки составило 5218. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Российские медики зарегистрировали 5218 новых пациентов с диагнозом коронавируса, у 22,9% из которых не зафиксировано никаких клинических проявлений инфекции. По информации оперштаба, число летальных случаев за прошлые сутки составило 142. Полностью вылечиться смогли 6409 россиян.