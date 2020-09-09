Силовики проводят обыск в московском офисе "Открытой России"

Московские правоохранители проводят следственные действия в офисе нежелательной в РФ организации "Открытая Россия".

Силовики обыскивают офис организации, основанной беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Следственные действия связаны с давним делом ЮКОСа. Летом полицейские уже проводили обыски у сотрудников "Открытой России" в связи с этим же производством, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Директор организации Ходорковского Андрей Пивоваров 4 сентября был признан виновным в нарушении порядка проведения массовой акции. Он провел публичное мероприятие, создав препятствие движению пешеходов и транспорта. Пивоварова арестовали на 14 суток.