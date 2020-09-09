Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:28   9 Сентября 2020
Происшествия

Силовики проводят обыск в московском офисе "Открытой России"

Силовики проводят обыск в московском офисе "Открытой России"

Московские правоохранители проводят следственные действия в офисе нежелательной в РФ организации "Открытая Россия".

Силовики обыскивают офис организации, основанной беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Следственные действия связаны с давним делом ЮКОСа. Летом полицейские уже проводили обыски у сотрудников "Открытой России" в связи с этим же производством, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Директор организации Ходорковского Андрей Пивоваров 4 сентября был признан виновным в нарушении порядка проведения массовой акции. Он провел публичное мероприятие, создав препятствие движению пешеходов и транспорта. Пивоварова арестовали на 14 суток.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #полиция #ходорковский #обыск #открытая россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...