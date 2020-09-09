Барщевский: Защиту Ефремова переиграли нокаутом. Это трагифарс

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Заслуженный юрист РФ, полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, почему считает судебное разбирательство с участием артиста трагикомедией.

«С моей точки зрения, вот это дело все — это трагифарс. Для семьи Захарова и для семьи Ефремова — это трагедия, а адвокаты устроили из этого фарс. Причем вот в этом жанре, жанре фарса, Добровинский [защитник потерпевших - прим.ред.] переиграл Пашаева [адвокат Ефремова- прим.ред.] абсолютно. Победил нокаутом», — сказал Барщевский.

Оценивая профессионализм Эльмана Пашаева, собеседник выразил мнение, что тот оказал Ефремову медвежью услугу. Так, защита не смогла доказать, что на стадии предварительного следствия актер признал вину в смертельном ДТП из-за стресса и алкоголя. Судья Елена Абрамова также не нашла оснований доверять доводам адвоката о том, что во время аварии актер находился на пассажирском сиденье, а водитель фургона Сергей Захаров, в которого врезался Ефремов, погиб по вине врачей.

«Все-таки адвокат — это профессия интеллигентная. Вещи, которые делал Пашаев, с моей точки зрения, как минимум не интеллигентны. Обещать сенсацию: "Завтра на процессе будет сенсация". Потом сенсация оказывается мыльным пузырем. Это только вредить своему подзащитному», — разъяснил Барщевский.

Заслуженный юрист РФ подчеркнул, что за 40 лет адвокатской деятельности впервые увидел шоу вместо заседания.

«Я к адвокатуре имею отношение с 1980 года, и хотя сейчас я не действующий адвокат, но все равно слежу за бывшими собратьями по цеху. Такого процесса на моей памяти не было никогда. Это было шоу. С одним талантливым исполнителем и одним бездарным. Как адвокатов я их не оцениваю, а как шоуменов я могу оценить. Не надо много выступать, когда не можешь сформулировать мысль», — добавил Барщевский.

При вынесении приговора суд учел раскаяние подсудимого в последнем слове. Напомним, что сторона обвинения запрашивала 11 лет лишения свободы. Приговор суда — восемь лет колонии общего режима. Вдобавок, с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына Захарова. Суд отказался разрешать гражданский иск вдовы, брата и младшего сына Захарова, это предстоит сделать в порядке гражданского производства.

Также на актера наложили трехлетний запрет на управление автомобилем после освобождения. Госнаграды (Ефремов — заслуженный артист РФ) суд решил у актера не отбирать: наряду с положительными характеристиками и несовершеннолетними детьми, они стали смягчающими обстоятельствами по делу.

Ефремова взяли под стражу в зале суда. До этого актер находился под домашним арестом. С учетом этого времени Ефремову придется провести за решеткой примерно 7 лет и 10,5 месяцев.

«Восемь лет — это очень много. Столько дают за умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Обжаловать можно и нужно, но я не знаю материалов дела, поэтому я не знаю, насколько можно обжаловать с точки зрения содержательной части приговора. Но с точки зрения меры наказания могу предположить, что апелляционная инстанция может снизить меру наказания до шести лет. Это предположение при доказанности вины Ефремова, если суд признает вину Ефремова доказанной», — подытожил Барщевский.

8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве джип, за рулем которого был Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель последнего — 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, в его крови нашли также следы наркотиков.

Сразу после ДТП актер дал признательные показания, затем обнародовал видео с извинениями. Родные погибшего не приняли извинений, как и предложенную материальную помощь. Вдова, брат и сын Захарова заявили символические иски на один рубль каждый, эту сумму им выплатили. Всем потерпевшим от лица Ефремова перевели по 200 тысяч наложенным платежом, однако деньги взял только старший сын Захарова Виталий.

В августе начались слушания по делу о смертельном ДТП, в ходе которых Ефремов неожиданно отказался признавать вину в аварии, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. В начале сентября актер все же признал вину.