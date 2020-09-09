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10:10   9 Сентября 2020
Политика

Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора при Абэ

Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора при Абэ

Россия и Япония не приблизились к подписанию мирного договора за время правления премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва надеется, что новый глава правительства будет настроен на развитие отношений с РФ. Также российская сторона сожалеет, что Абэ приходится покинуть свой пост, отметил Песков. По его словам, вклад японского премьера в развитие двусторонних отношений сложно переоценить.

Телеканал "360" сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили курс на мирный договор между странами.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #песков #абэ

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