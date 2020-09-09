Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора при Абэ

Россия и Япония не приблизились к подписанию мирного договора за время правления премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва надеется, что новый глава правительства будет настроен на развитие отношений с РФ. Также российская сторона сожалеет, что Абэ приходится покинуть свой пост, отметил Песков. По его словам, вклад японского премьера в развитие двусторонних отношений сложно переоценить.

Телеканал "360" сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили курс на мирный договор между странами.