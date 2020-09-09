Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:03   9 Сентября 2020
Общество

МИД РФ обвинил Германию в неконструктивном подходе к ситуации с Навальным

МИД РФ обвинил Германию в неконструктивном подходе к ситуации с Навальным

Ситуация с Алексеем Навальным осложняется неконструктивной позицией Германии, где сейчас блогер проходит лечение. МИД РФ выпустил заявление по этому поводу, отметив запуск массированной дезинформационной кампании против России.

Оперативная передача всех сведений о состоянии блогера Навального, на которой настаивала России, не была сделана немецкой стороной. Как подчеркивается в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства, российские правоохранительные органы не могут приступить к работе из-за отсутствия данных от немецких медиков. Вместо этого, отмечается в документе, запущена дезинформационная кампания с целью ввести новые санкции против России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#фрг #навальный #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...