МИД РФ обвинил Германию в неконструктивном подходе к ситуации с Навальным

Ситуация с Алексеем Навальным осложняется неконструктивной позицией Германии, где сейчас блогер проходит лечение. МИД РФ выпустил заявление по этому поводу, отметив запуск массированной дезинформационной кампании против России.

Оперативная передача всех сведений о состоянии блогера Навального, на которой настаивала России, не была сделана немецкой стороной. Как подчеркивается в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства, российские правоохранительные органы не могут приступить к работе из-за отсутствия данных от немецких медиков. Вместо этого, отмечается в документе, запущена дезинформационная кампания с целью ввести новые санкции против России.