Михеев: Запад запутался в своих бреднях про Россию

Западные политики путаются в собственной антироссийской риторике. То они рассказывают всему миру о всемогуществе российских спецслужб, а потом сообщают, что эти спецслужбы не справились с отравлением Навального.

Об этом российский политолог Сергей Михеев заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ» 8 сентября.

Комментируя историю с так называемым боевым отравляющим веществом «Новичок», которое неожиданно появилось в деле Навального, Михеев подчеркнул, что она высосана из пальца.

«Что за боевое отравляющее вещество, которое пока никого не отравило? К тому же, если есть эффективный антидот, то смысла в отравлениях нет никакого. О чем идет речь?», — удивился политолог.

Искусственное раскручивание темы «Власть и Кремль хотели убить Навального», по мнению Михеева выглядит просто фарсом, потому что, если его действительно хотели убить, то для начала почему-то не смогли этого сделать, а потом еще и отпустили его на лечение в Германию, несмотря на подписку о невыезде.

«Вот такая бессильная в России власть, что она даже не смогла отравить Навального. Это же бред», — подчеркнул Михеев.

Кроме того, напомнил политолог, западные политологи сами уже запутались в собственной антироссийской риторике.

«То они нам рассказывают, что в России всесильные спецслужбы по всему миру управляют выборами — избирают президентов, правительства, партии. А то эти всесильные спецслужбы травили-травили и не смогли отравить Навального», — заключил Михеев.

Напомним, в августе российский блогер Алексей Навальный почувствовал недомогание во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где впавшего в кому Навального госпитализировали в местную токсикореанимацию. Затем на протяжении двух дней омские врачи боролись за жизнь блогера и проводили анализы, чтобы выявить причину этой внезапной болезни.

Спустя два дня Навального по просьбе семьи на специально выделенном российскими властями самолете перевезли в Германию, где его поместили в берлинскую клинику «Шарите». Сначала немецкие врачи поставили российскому блогеру диагноз «отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», но неделю назад правительство Германии сообщило, что Навальный был отравлен некой субстанцией из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Никаких доказательств этому Германия не представила.

В понедельник, 7 сентября, из клиники «Шарите» сообщили, что Алексею Навальному стало лучше, он вышел из лекарственной комы и реагирует на обращения. Эту новость уже прокомментировали омские врачи, которые первыми боролись за жизнь блогера, которые назвали версию, что он был отравлен «Новичком» - фантастической и ничем не подтвержденной, так как, если бы это действительно было так, Навальный умер бы в первые же часы после отравления.