Безработные родители получат по 3000 рублей на каждого ребенка

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 осложнила ситуацию на рынке труда. Правительство РФ решило помочь безработным родителям надбавками к пособию по безработице.

Надбавка к пособию по безработице для безработных родителей составит в сентябре 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. ТАСС сообщает, что соответствующее постановление выпустило 9 сентября Правительство РФ. Летом Правительство РФ выделило единовременные пособия на всех детей.