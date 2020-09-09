Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:49   9 Сентября 2020
Экономика

Безработные родители получат по 3000 рублей на каждого ребенка

Безработные родители получат по 3000 рублей на каждого ребенка

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 осложнила ситуацию на рынке труда. Правительство РФ решило помочь безработным родителям надбавками к пособию по безработице.

Надбавка к пособию по безработице для безработных родителей составит в сентябре 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. ТАСС сообщает, что соответствующее постановление выпустило 9 сентября Правительство РФ. Летом Правительство РФ выделило единовременные пособия на всех детей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#правительство рф #безработные #пособие на детей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...