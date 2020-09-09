Путин рассказал, будет ли он вакцинироваться от коронавируса

Планирует ли президент России Владимир Путин делать прививку от коронавируса, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин сам сообщит, если решит пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции отечественным препаратом "Спутник V", ответил представитель Кремля на вопрос. Одними из первых в России прививку сделали мэр Москвы Сергей Собянин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, первый в мире прошел государственную регистрацию. Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что массовую вакцинацию россиян можно провести за 12 месяцев. Затем вакцина пойдет на экспорт в зарубежные страны.