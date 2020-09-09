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9:36   9 Сентября 2020
Общество

Путин рассказал, будет ли он вакцинироваться от коронавируса

Путин рассказал, будет ли он вакцинироваться от коронавируса

Планирует ли президент России Владимир Путин делать прививку от коронавируса, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин сам сообщит, если решит пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции отечественным препаратом "Спутник V", ответил представитель Кремля на вопрос. Одними из первых в России прививку сделали мэр Москвы Сергей Собянин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, первый в мире прошел государственную регистрацию. Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что массовую вакцинацию россиян можно провести за 12 месяцев. Затем вакцина пойдет на экспорт в зарубежные страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #вакцина #коронавирус

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