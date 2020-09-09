Госсекретарь США пригрозил Белоруссии новыми санкциями

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Минску новыми санкциями в адресном формате. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепа США.

По данным ведомства, сейчас власти Америки якобы рассматривают введение новых санкций против Белоруссии вместе с союзниками. Госдеп США призывает власти Минска "остановить насилие" в отношении белорусов. Также ведомство требует освободить всех задержанных на акциях протеста, в том числе гражданина США Виталия Шклярова. Кроме того, Госдеп США напомнил властям Минска об ответственности за обеспечение безопасности члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей.