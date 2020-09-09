Контакты Путина с Трампом до выборов в США не запланированы — Песков

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп до окончания выборах США не планируют контактов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что разговор по телефону не планируется, поскольку для того нет поводов. При этом он заявил, что лидеры общаются друг с другом довольно часто.

Пресс-секретарь президента РФ в беседе с ТАСС отметил, что инициатива подобных контактов исходит то от Путина, то от Трампа. По словам Пескова, по мере необходимости они легко созваниваются.

Путин и Трамп с начала года провели восемь разговоров.