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8:20   9 Сентября 2020
Политика

Пушков напомнил о "возвращении" бумерангом санкций против РФ

Пушков напомнил о "возвращении" бумерангом санкций против РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра экономики ФРГ Петера Альтмайера о "бессмысленных" санкциях в отношении России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава ведомства напомнил, что европейские ограничительные меры не являются эффективными. Такого же мнения придерживаются в Риме, Париже и прочих столицах стран Европы.

Пушков отметил, что санкции Европе было проще ввести, чем снимать. По его словам, последствия от введенных санкций зачастую возвращаются к странам Европы, как бумеранг.

Госдепартамент США призвал Германию пересмотреть отношения с РФ, отмечая роль "Северного потока — 2".

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Автор: Кристина Мокроусова
#европа #санкции #пушков

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