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7:45   9 Сентября 2020
Общество

Появление нацистов произошло благодаря намеренному бездействию Британии

Появление нацистов произошло благодаря намеренному бездействию Британии

Появление Гитлеровской Германии не случилось бы, если бы британские, французские и американские политики не заняли молчаливую стратегию. Эта позиция была выбрана специально, чтобы позже использовать нацистов как таран против Советского Союза.

Общеизвестно, что американские и британские власти накачивали немецкую экономику через свои корпорации вплоть до начала войны. Они бы делали это и после начала Второй Мировой, но побоялись осуждения мирового сообщества. Об этом подробно пишет известный историк-журналист Саркисов Григорий в "Литературной газете".

На западе признают, что в политике довоенного времени было допущено множество роковых ошибок. Гитлеровская Германия была создана с молчаливого бездействия Европы. Гитлер поэтапно увеличивал мощность своей империи, пока Европа "спала".

Саркисов поднимает вопрос, а могло ли быть на самом деле, что это была череда настолько длинных случайных событий, а не специально смоделированная ситуация против Советского Союза. Если "держать глаза открытыми" и смотреть на факты, становится очевидно, что становление агрессора Германии не могло быть случайностью.

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Автор: Юлия Яковлева
#великобритания #гитлер #нацистская германия

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