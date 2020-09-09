Россияне все чаще стали отказываться от банковских пластиковых карт

Владельцы пластиковых карт в России все чаще отказываются от них. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Банка России, за последние пять лет показатель используемого "пластика" сократился на 4,5 миллиона единиц. По итогам второго квартала текущего года число используемых банковских карт сократилось на 2,3%, до 190,3 миллиона штук.

Регулятор отмечает, что подобное снижение фиксировалось в 2015 году. Тогда за первый квартал число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона.

Опрошенные РИА Новости эксперты заявляют, что причиной этому являются ограничительные меры на фоне пандемии, а также ужесточение правил выдачи банками кредитных карт. Эксперты посчитали, что сейчас на россиянина приходится в среднем по три карты — одна основная и две "запасные".