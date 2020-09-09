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6:35   9 Сентября 2020
Политика

Германские чиновники указали на интересы США в ситуации с "СП-2"

Германские чиновники указали на интересы США в ситуации с "СП-2"

США руководствуются своими интересами в ситуации вокруг проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщил премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Шлезвиг.

Она заявила, что Вашингтон хочет, чтобы Берлин покупал американский газ вместо российского. По ее мнению, отказ от строительства газопровода будет болезненным не только для Москвы, но и для Берлина.

"США хотят, чтобы мы покупали американский газ, добытый методом фрекинга", — заявила она в интервью РИА Новости.

США призывают Германию прекратить сотрудничество с РФ в рамках проекта "Северный поток – 2". Сейчас давление усилилось на фоне сообщений о том, что блогер Алексей Навальный якобы был отравлен.

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Автор: Василий Пименов
#германия #Северный поток — 2 #Северная Померания

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