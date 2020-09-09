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6:11   9 Сентября 2020
Политика

Трамп выразил готовность вывести войска США из Афганистана и Ирака

Трамп выразил готовность вывести войска США из Афганистана и Ирака

Американский президент Дональд Трамп объявит о следующем этапе сокращения военного присутствия США в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что возглавляемая США коалиция уже вывела большую часть контингента. По его словам, Ирак и США договорились о формировании специальной группы, которая займется вопросом передислокации сил.

Представитель администрации также заявил, что Трамп в ближайшие дни объявит о данном решении относительно войск США в Афганистане.

Парламент Ирака 5 января принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. США выразили разочарование данным решением.

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Автор: Ирина Большунова
#ирак #трамп #войска США

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