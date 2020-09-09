Кремль не будет проводить прямую линию с Путиным в 2020 году

Традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году не будет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что из-за пандемии коронавируса президент России уже в течение нескольких месяцев проводит трансляции на регулярной основе, в связи с чем было принято решение не проводить прямую линию в этом году, передает ТАСС.

"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что некоторые элементы прямой линии с Путиным постараются интегрировать в намеченную на декабрь ежегодную пресс-конференцию. По его словам, это необходимо, чтобы президент России получил обратную связь от граждан РФ со всей страны.