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5:26   9 Сентября 2020
Политика

Кремль не будет проводить прямую линию с Путиным в 2020 году

Кремль не будет проводить прямую линию с Путиным в 2020 году

Традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году не будет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что из-за пандемии коронавируса президент России уже в течение нескольких месяцев проводит трансляции на регулярной основе, в связи с чем было принято решение не проводить прямую линию в этом году, передает ТАСС.

"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", — уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что некоторые элементы прямой линии с Путиным постараются интегрировать в намеченную на декабрь ежегодную пресс-конференцию. По его словам, это необходимо, чтобы президент России получил обратную связь от граждан РФ со всей страны.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #песков #прямая линия

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