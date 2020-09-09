Российские аптеки могут "исчезнуть" из жилых домов

Проект СанПиНа по предоставлению услуг населению, подготовленный Роспотребнадзором, способен "изгнать" аптеки из жилых домов. Новые требования российского ведомства могут оказаться непосильными для аптечных организаций.

В проекте Роспотребнадзора сказано, что для доставки товаров грузовым транспортом аптеки должны организовать специальные площадки, у которых будут козырьки и навесы. Создавать их под окнами квартир нельзя. Информацией об этом поделились "Известия".

В Минэкономразвития отрицательно отнеслись к этой инициативе. Новые требования к аптечным организациям были признаны избыточными. Большинство действующих аптек расположены в жилых домах. Исполнить норму Роспотребнадзора они не смогут.

О том, что выдвинутые требования могут привести к закрытию аптек, рассказала исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина. Она также не исключила повышение цен на лекарства.