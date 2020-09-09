Трамп заявил о намерении Байдена уничтожить средний класс в США

Кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы на выборах уничтожит в стране средний класс. В этом уверен действующий американский лидер Дональд Трамп.

Байден планирует разрушить американский средний класс и дать право "бесплатного прохода" странам, которые активнее всего загрязняют окружающую среду. Среди них Трамп выделил Китай, Россию и Индию, передает РИА Новости.

Американский президент также заявил, что его администрация демонстрирует улучшение состояния окружающей среды каждый день, а также показывает, что создает миллионы новых рабочих мест с достойной зарплатой. По мнению Трампа, у "радикальных левых" совсем не такой подход, а при нем "самый чистый" воздух в США.