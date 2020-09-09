Адвокат Ефремова заявил об обжаловании приговора актеру
Защита актера Михаила Ефремова обжаловала приговор, вынесенный за смертельное ДТП. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев, пишет РИА Новости.
Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Ефремов будет лишен права управлять автомобилем после освобождения на три года.
Ефремова признали виновным в ДТП, произошедшем в июне этого года на Садовом кольце. Машина актера врезалась в фургон Сергея Захарова, который в последствии скончался. В крови Ефремова нашли алкоголь и запрещенные вещества. Его защита пыталась доказать, что актер не сидел за рулем машины, сам он говорил, что ничего не помнит. Однако судья не поверила в это. На последнем заседании Ефремов признал вину.
В ОНК ранее сообщили, что после вступления приговора в силу актера могут отправить отбывать срок в СИЗО-5 в Москве.