Трамп признался, что при создании космических сил ориентировался на РФ

Создание космических сил Соединенных Штатов осуществлялось на опыте России и Китая в этой сфере. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Северной Каролине.

Он также отметил, что создание космических сил на территории США не было частью его первоначальной предвыборной кампании, передает РИА Новости.

"Я понял это только после того, как стал президентом, потому что я увидел, что делают Россия и Китай. Я сказал: мы должны сделать то же", — пояснил американский президент.

Лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что реализация данной задачи была очень тяжелой.

После вступления Трампа на пост главы США, он развил до отдельного рода войск уровень Космического командования вооруженных сил с включенными в него подразделениями ВВС.