Саакашвили гарантируют "наилучшее питание" в грузинской тюрьме

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани прокомментировала недавнее заявление экс-президента Михаила Саакашвили о том, что он собирается вернуться в страну, чтобы исправить свои ошибки и достойно "служить". Цулукиани пообещала задержать его на границе.

В эфире телекомпании "Рустави 2" Цулукиани выразила мнение, что Саакашвили "легкомысленный". Он романтично думает о своем возвращении на родину, указывая на "ошибки во время президентства", которые на самом деле являются тяжелыми преступлениями.

Министр юстиции Грузии готова арестовать Саакашвили сразу, как только он перейдет границу. По ее словам, с его статусом ему грозит только тюрьма. В статусе заключенного он не сможет вызывать никакие беспорядки, заявила Цулукиани. Она готова организовать ему наилучшее питание на зоне.