Страны G7 прокомментировали "отравление" Навального

Совместное обращение о призыве к ответственности виновных в "отравлении" блогера Алексея Навального было сформировано странами "Большой семерки" (G7). Соответствующее заявление было распространено госдепом США.

Министры иностранных дел стран, входящих в G7, обратились к России с просьбой прояснения ситуации вокруг отравления блогера. Они напомнили России об обязательствах, которые она несет в рамках Конвенции о запрете химоружия и попросили призвать виновных в инциденте к ответу за случившееся.

Обсуждение якобы отравления Навального проходило в максимально жесткой форме и терминах, передает ФАН. Случившееся было охарактеризовано представителями стран как "вызывающее нападение с отравлением".

Ранее 20 августа блогеру стало плохо во время перелета в Москву из Томска. В Омске самолету пришлось произвести экстренную посадку лайнера, после чего Навального доставили в токсикологическое отделение городской больницы. Оттуда он вскоре был госпитализирован в немецкую клинику "Шарите".

ФАН ранее опубликовал статью, согласно которой в инциденте с Навальным мог быть виноват бывший исполнительный директор признанного иноагентом ФБК Владимир Ашурков, конфликтовавший с блогером.