Руководитель Высшего государственного совета (ВГС) так называемого Правительства национального согласия Халед аль-Мишри встретился с Абу Убейда Зави, лидером ливийской ветви запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида".

По информации ливийского СМИ, переговоры проходили в Марокко. О их целях и деталях ничего не известно. Под прозвищем Абу Убейда Зави скрывается радикальный исламист по имени Шабан Масуд Халифа Хадиа, который в 2011 году возглавил "Оперативный штаб ливийских революционеров" и выступал против режима Каддафи. Об этом пишет ФАН.

Хадиа был обвинен в связи с боевиками в 2013 году, когда его арестовали из-за сотрудничества с запрещенной в РФ "Аль-Каидой". Экстремист смог спастись, когда его боевики взяли в плен нескольких дипломатов и потребовали освободить его взамен на возвращение политиков. Халед аль-Мишри шантажировал работодателей социологов Шугалея и Суэйфана, которых его соратники удерживают в ливийской тюрьме "Митига" до сих пор.