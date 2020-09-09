Фондовые индексы США серьезно "просели"

Фондовые биржи США к закрытию продолжили падение. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Американские биржи на минувшей неделе поднялись до рекордных значений на минувшей неделе. Они были достигнуты при поддержке ФРС, несмотря на развитие эпидемии COVID-19 в США.

Индекс технологических компаний NASDAQ опустился в стоимости на 4,11% (до 0847,69 пункта). Таким образом, он потерял в стоимости около 10% за последние три дня торгов.

Промышленный индекс Dow Jones упал в стоимости на 2,25% (до 27500,69 пункта). Индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,78% (до 3331,86).