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0:08   9 Сентября 2020
Экономика

Медведев заявил о новых гарантированных выплатах россиянам

Медведев заявил о новых гарантированных выплатах россиянам

Обсуждение вопроса о введении в России выплат гарантированного минимального дохода гражданам прошло на совещании по социальным проектам партии "Единая Россия". С подобным предложением выступил ее председатель Дмитрий Медведев.

Он объяснил, что речь идет о неприкосновенной минимальной сумме, которая будет выплачиваться государством без учета рода деятельности человека и его положения в обществе. В некоторых странах уже существует подобная система, отметил Медведев.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции наглядно показала значимость поддержки людей государством для социальной стабильности в обществе. Такая идея поддержки россиян требует внимания, передает слова председателя "Единой России" ФАН.

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Автор: Ирина Большунова
#рф #медведев #единая россия #выплаты

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