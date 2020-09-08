Миронов внес предложение о выплате россиянам недостающих пенсий

Законопроект, обязующий ПФР перечислить пенсионерам невыплаченные начисления, был внесен в Госдуму . Кроме того, депутаты обсуждают выплату процента сверх этой суммы.

Пожилые россияне, недополучившие пенсии в результате допущенной ошибки, должны увидеть на своих счетах недостающие суммы. Неточность в расчетах была допущена при подсчете индексации пенсий в 2016 году.

"Сотрудники пенсионного фонда часто допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий. Из-за этого люди получают меньшие суммы, чем им положено", — приводит цитату депутата ТАСС.

Доплату, по мнению лидера партии, должны получить абсолютно все пенсионеры. Также было предложено пересчитать страховые начисления работающим пожилым гражданам, чего не происходило с 2016 по 2018 год.