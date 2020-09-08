Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Египет, ОАЭ и Мальдивы вновь могут принимать российских туристов на своих курортах благодаря восстановлению авиасообщения с этими странами. Об этом сообщили в Росавиации.

В агентстве рассказали, что Правительство РФ разрешило с восьмого сентября совершать рейсы в столицы Египта, ОАЭ и Мальдив. Перелеты будут возобновлены с ограниченным расписанием. Об этом пишет ТАСС.

В России международные рейсы можно осуществлять только из пяти самых крупных городов. В Росавиации отметили, что власти ведут переговоры с другими странами по вопросу открытия границ и возможности совершать перелеты.