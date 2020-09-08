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22:58   8 Сентября 2020
Общество

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Египет, ОАЭ и Мальдивы вновь могут принимать российских туристов на своих курортах благодаря восстановлению авиасообщения с этими странами. Об этом сообщили в Росавиации.

В агентстве рассказали, что Правительство РФ разрешило с восьмого сентября совершать рейсы в столицы Египта, ОАЭ и Мальдив. Перелеты будут возобновлены с ограниченным расписанием. Об этом пишет ТАСС.

В России международные рейсы можно осуществлять только из пяти самых крупных городов. В Росавиации отметили, что власти ведут переговоры с другими странами по вопросу открытия границ и возможности совершать перелеты.

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Автор: Ирина Большунова
#отдых #египет #мальдивы

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