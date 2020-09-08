ООН предостерегает человечество об угрозе новой пандемии

Проблема ожирения может вызвать новую масштабную пандемию в мире. Об этом сообщило издание Bloomberg.

ООН прогнозирует, что к концу 2020 года более 130 млн человек коснется голод, но развитые страны могут столкнуться с другой проблемой. Пандемия создала условия, когда многие люди экономили на питании и выбирали фастфуд в качестве основного приема пищи, поэтому в мире появилась угроза массового ожирения. Об этом пишет РИА Новости.

Примерно две трети населения Великобритании сегодня страдают ожирением. Люди с лишним весом склонны к многим серьезным заболеваниям. В ООН сообщили, что около 3 млрд человек не питаются здоровой пищей, что может стать фактором распространения ожирения.