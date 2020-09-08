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21:40   8 Сентября 2020
Политика

Путин возглавит делегацию из России на 75-ой ГА ООН

Путин возглавит делегацию из России на 75-ой ГА ООН

Президент России Владимир Путин возглавил делегацию для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от России. Об этом говорится в распоряжении.

В связи в 75-й годовщиной создания Организации Объединенных Наций 21 сентября 2020 года состоится встреча высокого уровня в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Путин будет возглавлять делегацию от России, передает ТАСС.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций — структура, созданная в 1945 году в соответствии с уставом ООН. В этом году мероприятия будут особенными, не только из-за юбилея, но и из-за всемирной пандемии коронавируса и глобального спада в экономике.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #оон

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