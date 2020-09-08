"Эта история о силе русского духа": актер Григорьев о "Шугалее-2"

Фильм "Шугалей-2" о российском социологе Максиме Шугалее, которого незаконно держат в ливийской тюрьме, демонстрирует общественности всю силу русского духа. Об этом заявил актер кино и театра Павел Григорьев.

Актер посмотрел новый фильм режиссера Максима Бриуса и остался поражен увиденным. По словам актера, фильм очень реалистично передает всю сложность ситуации, в которой оказался российский исследователь вместе со своим коллегой. Об этом пишет ФАН.

"Есть фильмы, посмотрев которые, начинаешь по-другому смотреть на жизнь. Один из таких фильмов — "Шугалей". Эта история о силе русского духа", — рассказал Павел Григорьев.

Григорьев посоветовал всем посмотреть фильм "Шугалей-2". Он выразил уверенность, что в ближайшее время россиян отпустят на свободу, пожелав им терпения и сил.

Двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в начале 2019 года и удерживают в неофициальной ливийской тюрьме "Митига". Создатели фильмов, в основу которых вошли эти события, рассчитывают на общественный резонанс. Кинолента должна поспособствовать скорому освобождению социологов.