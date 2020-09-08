Эксперт Ищенко объяснил, кому на Украине станет хуже без русского языка

Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что на Украине без русского языка станет хуже только русскоговорящему населению.

С сентября все украинские школы обязаны перейти на украинский язык, хотя ранее в стране работало не менее 120 русскоязычных школ. Как отмечает Ищенко, образование на украинском языке в мире в принципе неконкурентоспособно. По словам эксперта, диплом получить нетрудно, но сложнее после вуза найти работу, если не знаешь специфическую терминологию. Также он отметил, что основная проблема Украины кроется не в русском языке, а в идеологии, так как все государство политизировано.

"Выпускники учебных заведений искренне убеждены в украинском превосходстве, но при этом плохо знают даже историю Украины", — говорит Ищенко.

Ранее "Царьград" сообщил, что на Украине на днях был зафиксирован рекордный суточный прирост новых больных COVID-19.