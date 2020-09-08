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21:21   8 Сентября 2020
Политика

Эксперт Ищенко объяснил, кому на Украине станет хуже без русского языка

Эксперт Ищенко объяснил, кому на Украине станет хуже без русского языка

Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что на Украине без русского языка станет хуже только русскоговорящему населению.

С сентября все украинские школы обязаны перейти на украинский язык, хотя ранее в стране работало не менее 120 русскоязычных школ. Как отмечает Ищенко, образование на украинском языке в мире в принципе неконкурентоспособно. По словам эксперта, диплом получить нетрудно, но сложнее после вуза найти работу, если не знаешь специфическую терминологию. Также он отметил, что основная проблема Украины кроется не в русском языке, а в идеологии, так как все государство политизировано.

"Выпускники учебных заведений искренне убеждены в украинском превосходстве, но при этом плохо знают даже историю Украины", — говорит Ищенко.

Ранее "Царьград" сообщил, что на Украине на днях был зафиксирован рекордный суточный прирост новых больных COVID-19.

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Автор: Яна Либерман
#украина #русский язык #Ростислав Ищенко

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