Соловьев посоветовал не списывать со счетов расследование Pravda.ru о Навальном

Блогера Алексея Навального могли попытаться убрать его приспешники, которым не понравилось решение о ликвидации ФБК (признан иноагентом), заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Телеведущий предложил не списывать со счетов версию о том, что соратники Навального причастны к инциденту с главой ФБК. Соловьев также отметил расследование Pravda.ru, которое, ссылаясь на инсайдеров, разбирало конфликт Навального и его зарубежных спонсоров.

Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. По требованию родных Навального передали на лечение в Германию, где появилась версия об "отравлении" блогера российским "Новичком". Политики и эксперты РФ доказали несостоятельность этой теории, сообщил ФАН.