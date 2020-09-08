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21:10   8 Сентября 2020
Политика

Соловьев посоветовал не списывать со счетов расследование Pravda.ru о Навальном

Соловьев посоветовал не списывать со счетов расследование Pravda.ru о Навальном

Блогера Алексея Навального могли попытаться убрать его приспешники, которым не понравилось решение о ликвидации ФБК (признан иноагентом), заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Телеведущий предложил не списывать со счетов версию о том, что соратники Навального причастны к инциденту с главой ФБК. Соловьев также отметил расследование Pravda.ru, которое, ссылаясь на инсайдеров, разбирало конфликт Навального и его зарубежных спонсоров.

Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. По требованию родных Навального передали на лечение в Германию, где появилась версия об "отравлении" блогера российским "Новичком". Политики и эксперты РФ доказали несостоятельность этой теории, сообщил ФАН.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сторонники #навальный #соловьев

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