Мумию 400-летней серны обнаружили на склонах Альп

Мумифицированную горную серну, которая погибла 400 лет назад, обнаружил в Южном Тироле на территории Италии чемпион по лыжам Герман Оберлехнер во время подъема в Альпы.

Останки альпинист заметил во время похода в горы в Валь Аурина. Спортсмен увидел объект в снегу, похожий на безволосую кожу, сообщает "МИР 24". Оберлехнер рассказал, что сделал снимок и отправил его сотрудникам парка, затем они передали информацию о находке Департаменту культурного наследия страны.

Это не первая подобная находка на горных высотах. "Ледяного человека", который жил 5300 лет назад, обнаружили туристы в Альпах Италии. Исследователи сравнили эти находки и отметили общие черты. Мумию горного животного планируется отправить в лаборатории для изучения древнего ДНК.

Альпийские горы не только хранят много тайн, но и представляют опасность. Россиянка во время прогулки в альпах попала в ледяную расщелину и находилась там двое суток, передает телеканал "360".