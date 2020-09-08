Громова: мужчины всегда не против посмотреть в соцсетях откровенные фото

Сколько бы мужчины не говорили о том, что предпочитают в женщинах скромность, на самом деле они всегда не прочь посмотреть откровенные фото, и тем самым они провоцируют девушек фотографироваться в таком виде и публиковать эти фотографии.

Такое мнение в ходе онлайн-конференции по теме «Чулки и короткие юбки. Вынудят ли консерваторы одеваться женщин скромнее?», которая прошла во вторник, 8 сентября, прошла в Медиагруппе «Патриот», высказала блогер и председатель организации «Патриотки России» Галина Громова.

По ее словам, она, будучи блогером-миллионником, сталкивается с публикацией откровенных фото в Instagram, наверное, чаще, чем кто-либо, и считает это недопустимым.

«Но это вылетает в топ и человек становится популярным. Женщин подталкивают мужчины. Они же пишут «вау,вау», — подчеркнула Громова. – Это не на 100% так, но мужчины подталкивают. Когда-то я снималась в телепроекте и вела себя скромно и стала популярной. Это был мой плюс. Однако та, кто больше показывала причинные места, стала популярнее, чем я. Понимаете?».

При этом, добавила блогер, на словах мужчины говорят, что им не нужна такая женщина, которая публикует в социальных сетях свои откровенные фото и ведет себя вульгарно, но посмотреть на это они совсем не против.

«К сожалению, мы понимаем, насколько популярен Instagram. К сожалению, эскортниц там много и все они себя там продают, и мы понимаем, что нормальная девушка не будет выкладывать фото в белье», — отметила Громова.

Но при этом, добавила она, там же семейные пары выкладывают целые откровенные фотосессии, и они очень популярны, и, главное, их никто не осуждает, потому что они якобы «открывают новые грани сексуальности».

«Я считаю, что это абсолютно нормально. Если вы видите фотографию девушки в шортах и без верха, то это нормально. А если девушка в бюстгальтере или даже в купальнике, это шок», — отметила блогер, напомнив недавние истории, когда учительниц травили за фотографии в купальнике.

Рассказывая о том, чем занимается общество «Патриотки России», Галина Громова рассказала, что они отличаются от украинской организации Femen, так как у них разные задачи.

«Патриотки России», по ее словам, просто пытаются сделать свою страну лучше, например, они помогают животным, участвуют в уборке мусора, к их акциям часто присоединяются мужчины.