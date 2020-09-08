Составлен рейтинг регионов России по размеру заработной платы

Самую высокую среднемесячную заработную плату в России получают жители Чукотки — в первом полугодии она равнялась 116,5 тысячи рублей.

Второе место в рейтинге, который составил RT на основе данных Росстата, занял Ямало-Ненецкий АО с показателем 113 тысяч рублей, а на третьей строчке разместилась Москва (96,8 тысячи). В топ-10 регионов с наивысшими средними зарплатами вошли также Магаданская область (96,6 тысячи), Ненецкий АО (93,4 тысячи), Сахалинская область (90,9 тысячи), Камчатский край (81,2 тысячи), Ханты-Мансийский АО (77,9 тысячи) и Якутия (74,8 тысячи).

На противоположном конце списка оказались Ивановская область (27,6 тысячи), Алтайский край (28,7 тысячи), Карачаево-Черкессия (28,7 тысячи), Чечня (28,9 тысячи) и Дагестан (29,3 тысячи).

Лидирующие позиции по индексу рынка труда ранее достались двум мегаполисам — Санкт-Петербургу и Москве. Эксперты выяснили, что уровень безработицы в 2019 году достиг там минимальных значений.