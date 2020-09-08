Елена Ханга: россияне мало знают о государственном расизме в США

В России американское движение против расовой дискриминации BLM (Black lives matter) представляют не совсем верно, смешивая действия мирных протестующих с беспорядками и погромами. Которые устраивают хулиганы и мародеры.

Об этом, выступая во вторник в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» заявила российская телеведущая Елена Ханга.

По ее словам, нужно разделять мирные протесты участников движения BLM и подсевших «ему на хвост» хулиганов.

«Когда миллионы людей выходят днем на мирную демонстрацию, когда они братаются с полицией, когда в рядах манифестантов мы видим мэров и губернаторов — это одно, — объяснила Ханга. — Когда наступает ночь, появляются «силы зла» — это люди, которые громят все, сжигают, дерутся с полицейскими и стреляют. Эти люди, которые пытаются «хайпануть» на очень важном движении».

Большинство жителей Соединенных Штатов, добавила телеведущая, понимают эту проблему, которая связана с наличием реликтов государственного расизма в современном американском обществе, а вот россиянам это не понятно, потому, что в России никогда не было государственной идеологии, основанной на расизме.

«В России не знают историю американского рабства. Конечно, все читали «Хижину дяди Тома», но не все понимают, что то, что происходило в Америке, это был государственный расизм. И дискриминация чернокожего населения происходила до 50-х годов XX века», — напомнила Елена Ханка.

Бабушка и дедушка телеведущей, состоявшие в смешанном браке, понимали, что в США у них нет никакого будущего и уехали оттуда в Россию, где никогда не было подобной дискриминации, рассказала она. Но при этом телеведущая отметила, что в России можно увидеть проявления расизма на бытовом уровне, которые, однако, никому не доставляют особых неудобств. Например, напомнила Ханга, она, как и любой ребенок, не принадлежащий к титульной нации, сталкивалась с расизмом в детстве.

«А сейчас это проявляется в газетных объявлениях, когда кто-то пишет, что сдаст квартиру только лицам славянской национальности. Но это нас не удивляет, никто не схватится за сердце и не начнет кричать: «Какой кошмар! Надо звонить в полицию!». Вы просто не будете снимать эту квартиру», — объяснила участница дискуссии.

Все это, по ее словам, есть в нашей жизни и мы относимся к таким вещам спокойно настолько, что никто не обращает на такие моменты внимания.