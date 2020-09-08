Понасенков уверен, что тюрьма не исправит Ефремова

Пресненский суд Москвы признал российского актера Михаила Ефремова виновным в ДТП 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Подсудимого обязали выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП и приговорили к восьми годам колонии общего режима.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» историк и публицист Евгений Понасенков заявил, что считает приговор столичного суда совершенно справедливым.

«Восемь лет для Ефремова – это хорошо. Ведь его "тусовка" вообще старалась его освободить от наказания. <…> Мне кажется, что за подобные проступки надо давать пожизненный срок. Такое поведение опасно априори. Подумайте сами: выйдет это существо [Ефремов] через восемь лет из тюрьмы. Он же снова может под алкоголем или наркотиками еще кого-то убить», — разъяснил спикер.

По мнению Понасенкова, колония общего режима не исправит Михаила Ефремова. Историк обратил внимание, что на первом месте для российского актера всегда стоял алкоголь, который заменял осужденному «все в жизни».

«Алкоголь заменил Ефремову совесть, он заменил ему человеческую жизнь. Также алкоголь – это основа его творчества. Поэтому в заключении Ефремову будет, конечно, сложно находится без алкогольных напитков», — добавил Понасенков.

Публицист усомнился в том, что в неволе актер будет участвовать в театральных постановках. Театрального искусства в Ефремове не было и до трагедии на Смоленской площади, а значит и не будет после, сказал Понасенков.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в фургон. Водитель фургона скончался в больнице от травм и потери крови. Виновник трагедии в момент аварии был сильно пьян.

Пресненский суд Москвы также лишил актера водительских прав сроком на три года. При вынесении приговора суд учитывал признание им вины и «положительные характеристики».