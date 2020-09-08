Автор книг о тюрьме: первое время Ефремову будет нелегко

Первое время в колонии Михаилу Ефремову будет очень тяжело, но если он сможет адаптироваться, то станет легче, рассказал кандидат юридических наук, адвокат и автор книг о тюрьме Валерий Карышев.

Он отметил, что вынесенный актеру приговор весьма строгий. По словам юриста, обычно за такие преступления дают 5 лет колонии-поселения.

"В колонии он будет находиться с теми лицами, кто впервые попал в места лишения свободы, как и он сам. Там нет никаких рецидивистов", — объяснил Карышев корреспондентам iReactor.

Несмотря на это, все осужденные со временем разделяются на группы, более сильные из которых начинают "заправлять ситуацией". По мнению Карышева, если Ефремов не будет ввязываться в конфликты и вести себя нормально, никаких проблем возникнуть не должно. Также он не исключает, что актера могут перевести в колонию-поселение.

"Поселение и колония общего режима — это небо и земля, это разные вещи совершенно. Там нет баланды, тюремной одежды, там свободное перемещение по поселку", — рассказал адвокат.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Ксения Собчак заявила, что в строгом приговоре виноват адвокат Эльман Пашаев, превративший судебный процесс в развлекательное шоу и усугубивший без того тяжелое положение Михаила Ефремова.