Погребинский оценил шансы Порошенко на реванш

Политолог Михаил Погребинский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко и дальше будет продолжать укреплять свои позиции в стране. Ему не помешают даже несколько десятков уголовных дел, которые завели на него украинские правоохранители.

Порошенко вместе со своими соратниками намерен взять реванш и выиграть в осенних местных выборах. Его «Европейская солидарность» 25 октября 2020 года (день выборов) примет участие наравне с другими партиями.

Назначение бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова на должность главы штаба стало своеобразным «новым стартом» для партии «Европейской солидарности». Ровно как и на Порошенко, на Турчинова заводили уголовные дела, одна это не мешает секретарю СНБО оставаться в политике.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с «ПолитЭкспертом» объяснил, что бывший лидер Украины не просто «остается в игре», но и является лидером фракции в Верховной раде, причем третьей по численности.

Действующий президент Владимир Зеленский говорил, что обязательно добьется вынесения справедливого приговора для Порошенко. Но сейчас украинский лидер прикладывает все усилия, чтобы бывший глава государства укрепил своим позиции.

«Вместо того, чтобы не мешать правоохранительным органам, чтобы те действовали по закону и посадили бы уже в тюрьму Порошенко, он не преследует его. И в итоге Порошенко свои позиции только укрепляет», — сообщил Погребинский.

Стоит обратить внимание, что на западе Украины у Порошенко есть все шансы получить одобрение граждан. На президентских выборах лишь во Львовском регионе он обошел Владимира Зеленского. Во всех остальных частях страны лидера «Европейской солидарности» не поддержали.

«Но сейчас я вполне допускаю, что он может выиграть не только во Львове, а еще в Тернополе, может быть, даже и в Ровно. Во всяком случае у него сейчас очень приличные шансы получить поддержку в регионах», — подытожил политолог.

Ранее политический эксперт Владимир Корнилов обратил внимание на воинственность некоторых партий в борьбе за власть над разграбленной Украиной. По его мнению, подобные силы и настроения могут привести страну к окончательному развалу.