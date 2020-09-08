Беглов выступил во время "Ленинградского концерта" в Соляном переулке

Посвященный памяти жертв блокады "Ленинградский концерт" состоялся в Соляном переулке. В нем принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Мероприятие приурочено к годовщине начала блокады Ленинграда. Градоначальник посетил концерт и рассказал, что 79 лет назад замкнулось блокадное кольцо вокруг города. Беглов также вспомнил блокадный хлеб, а печь, в котором его выпекали, по-прежнему работает на заводе "Каравай".

Губернатор вспомнил во время выступления о своих брате и сестре. Они пережили эти страшные в истории города моменты. Беглов рассказал, что иногда они вспоминали об этих тяжелых годах. Сложнее всего приходилось их матери, которой нечем было кормить детей, пишут "Невские новости". На "Ленинградском концерте" можно было услышать композиции Дмитрия Шостаковича.