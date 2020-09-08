Жители Хасаки поддержали Асада в борьбе с терроризмом

Жители города Камышлы, что в Хасаке, вышли на демонстрацию в поддержку президента Сирии Башара Асада. Митингующие призывали выдворить с сирийских земель американцев и турков. В ходе демонстрации граждане Сирии сожгли американский флаг.

Митинг против оккупации США и Турции состоялся в деревне Аль-Дамхая, участие в нем приняли жители практических всех окрестных деревень, передает со ссылкой на источник Федеральное агентство новостей.

Несколько сотен человек прошли по улицам, выкрикивая антиамериканские и антитурецкие лозунги, высказывая поддержку борьбе с терроризмом и президенту Башару Асаду.

Участники митинга выразили протест против разграбления природных ресурсов Сирии.

"С каждым днем становится все более очевидно, что амбиции оккупантов несут ущерб благополучию простых сирийцев. Оккупанты из Турции и США понимают только язык силы, и потому единственный способ изгнать их — вооруженное сопротивление", - говорится в заявлении лидера демонстрации.

Американские военные захватили часть сирийской территории, обосновав свое присутствие в САР "борьбой с терроризмом". Используя эту "легенду", американцы незаконно добывают и вывозят нефть с территории САР.