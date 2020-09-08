Замминистра энергетики задержали по подозрению в мошенничестве

Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали следователи в качестве подозреваемого по делу о крупном мошенничестве, сообщили СМИ.

В Министерстве энергетики РФ уже проводятся следственные действия. Правоохранительные органы организовали проверку, изымаются документы, которыми интересуется следствие.

Силовые структуры сообщили ТАСС, что Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По словам источника, суд будет избирать замминистру меру пресечения.