Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:55   8 Сентября 2020
Политика

Замминистра энергетики задержали по подозрению в мошенничестве

Замминистра энергетики задержали по подозрению в мошенничестве

Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали следователи в качестве подозреваемого по делу о крупном мошенничестве, сообщили СМИ.

В Министерстве энергетики РФ уже проводятся следственные действия. Правоохранительные органы организовали проверку, изымаются документы, которыми интересуется следствие.

Силовые структуры сообщили ТАСС, что Тихонова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По словам источника, суд будет избирать замминистру меру пресечения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#мошенничество #министерство энергетики #замминистра энергетики РФ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...