СМИ разоблачили сфабрикованное видео со "сбитым" в Ливии русским летчиком

Видео с русскоговорящим "летчиком", самолет которого якобы сбили, появилось в Сети. Ряд СМИ пытаются выдать материал за "свидетельство" присутствия военных РФ в Ливии, однако никаких доказательств этому нет. Вероятнее всего, материал сфабрикован.

Соответствующий ролик, снятый в пустынной местности, опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. Герой видео сообщил, что находится в 45 километрах от некого аэродрома, опасаясь появления "врага". В скором времени за ним прилетает вертолет Ми-24 (окрас модели характерен для ЛНА).

Сбитый "летчик" не уточнил, где и когда подбили его самолет, сообщает издание South Front. Официальных заявлений или сообщений от источников о сбитом на территории Ливии воздушном судне не поступало. Фотографии борта отсутствуют, характерные следы крушения на кадрах видео не выявлены.

Лицо "россиянина" скрыто под черным прямоугольником, следовательно, на ролике может быть запечатлен гражданин любой страны. Также не видно губ говорящего, что позволяет наложить нужную аудиодорожку на видео. Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL сообщил, что ролик, вероятнее всего, был снят на учениях.

"Парень просто заснял очередное упражнение согласно плану УТП по обнаружению и эвакуации сбитого пилота", — говорится в посте канала.

Таким образом стоит сделать вывод, что ролик был неудачно сфабрикован для того, чтобы предоставить псевдодоказательства "российского присутствия" в Ливии. Но фейк оказался такого плохого качества, что был опровергнут в считанные часы.