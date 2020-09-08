Лидер «Сорок сороков» оценил приговор Ефремова

Пресненский суд Москвы признал российского актера Михаила Ефремова виновным в ДТП 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве, в результате которого погиб человек. Виновника трагедии приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин высказался по дальнейшей судьбе актера после решения суда. По его мнению, «цирк», раздутый вокруг персоны Ефремова, будет и дальше набирать обороты.

«Наше окружение из общества людей постепенно превратили в общество шоу-бизнеса. Для людей такие понятия, как "рейтинг" и "хайп", стали важнее, чем совесть и честь. Поэтому, если совесть и честь в процессе Ефремова уже были растоптаны однажды, то это все будет продолжаться и дальше, мне кажется. Скорее всего будет апелляция и так далее», — спрогнозировал спикер.

Кормухин подчеркнул, что ему искренне жаль Михаила Ефремова, как человека искусства и талантливого актера. Также не стоит забывать возраст осужденного – 56 лет. Попытку Ефремова сократить себе срок лидер «Сорок сороков» назвал «чудовищной по многим причинам».

В «Патриоте» также сравнили судьбу Ефремова и западного актера Кевина Спейси. Последнего в 2018 году обвинили в сексуальных домогательствах к 18-летнему молодому человеку Уиллу Литтлу. Не предъявив ни одного доказательства, Спейси буквально «вычеркнули» из киноиндустрии США, также запретив ему играть в театре.

Кормухин уверен, что Ефремова такая участь не коснется:

«Мне кажется, что Ефремов не будет "запрещен" в России. Он будет продолжать сниматься, если на него будет спрос, как на актера. Я бы и не лишал его такой возможности, потому что встречал в жизни много людей, отсидевших срок, которые потом осознали и переоценили многие вещи, произошедшие в жизни. Не стоит лишать права человека осознать свою вину и искренне просить прощения».

Глава православного движения призвал не сравнивать ДТП с участием Ефремова с судьбой Кевина Спейси. На Западе, по его мнению, правит «либеральный фашизм», который и решил судьбу американского актера.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в фургон. Водитель фургона скончался в больнице от травм и потери крови. Виновник трагедии в момент аварии был сильно пьян.

Пресненский суд Москвы также лишил актера водительских прав сроком на три года. При вынесении приговора суд учитывал признание им вины и «положительные характеристики».