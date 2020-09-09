«Отравление» Навального идеально совпало с визитом в Россию помощницы Ашуркова

Предполагаемое отравление блогера Алексея Навального могло быть итогом его конфликта с западными кураторами. За последний год основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) не просто отошел от заданного извне курса, но и пытался контролировать немалые средства, поступающие на счет ФБК из-за рубежа. О серьезных разногласиях между Навальным и олигархом Михаилом Ходорковским ранее со ссылкой на источник сообщило издание Pravda.ru.

А был ли «Новичок»?

С момента экстренной госпитализации Навального с борта самолета в Омске прошло больше полумесяца, но версии об «отравлении» блогера продолжают тиражироваться в западных медиа. Гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с «Политикой Сегодня» призвал не делать поспешных выводов, напомнив, что поставленный в Германии диагноз не подтвержден документально.

«Отравление не доказано, это нужно помнить. Нет ни одного документа, подтверждающего версию, о которой говорят врачи клиники Charite в Берлине. А люди уже строят теории исходя из того, что кто-то его отравил. Это какая-то глупость. Я считаю, что эти спекуляции якобы "отравлением" Навального просто неактуальны. И выпады в сторону России с этими предположениями просто беспричинны», — заявил Киселев.

Ранее в своем Telegram-канале Киселев указал, что история с Навальным, в целом, напоминает информационные выпады в адрес президента США Дональда Трампа, которого уже несколько лет без единого доказательства обвиняют в «сговоре с Россией».

Лондонский связной

Немаловажна роль в предполагаемом отравлении Владимира Ашуркова, которого на официальном сайте «Фонда борьбы с коррупцией» позиционируют исполнительным директором организации-иноагента.

Он получил в Англии политическое убежище еще в 2015 году. Там скрывается от уголовного преследования. В России его обвиняют в хищении и присвоении 10 миллионов рублей — пожертвований избирателей на мэрскую кампанию Алексея Навального в Москве в 2013 году.

Выбор места для проживания в пользу британской столицы Ашурков ранее объяснял большим числом проживающих там русских и назвал своими союзниками Ходорковского и беглого предпринимателя Евгения Чичваркина.

«Проект Навальный» возник именно благодаря Ашуркову, который сейчас живет в Лондоне. Ашурков вышел на связь блогером в 2010 году, вероятно, разглядев в Навальном выгодного партнера.

В то время будущий лидер ФБК был известен своими симпатиями к националистам, однако, помимо участия в «Русских маршах», проявлял интерес к ценным бумагам. Будучи миноритарным акционером ряда крупных российских корпораций, Навальный неоднократно требовал проверить их на всевозможные махинации. Фактически Ашурков предложил блогеру юридический шантаж госкорпораций, который стал подспорьем для оппозиционной деятельности. Имея доступ к документации, Навальный мог выпускать расследования.

Первым связь между основателем ФБК и Ашурковым разглядел еще член партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Ашурков активно работал с Навальным. Я помню это, Ашурков был сторонником Навального, это правда», — подтвердил в беседе с «Политикой Сегодня» связь блогера с резидентом Лондона Митрохин.

С 2013 года отношение Навального к западным спонсорам сильно поменялась. Вместо блогера, который четко выполняет поручения Лондона, у руля «Фонда борьбы с коррупцией» оказался своенравный лидер, который в открытую пошел против Ходорковского, призывая бойкотировать голосование по конституционным поправкам.

Cherchez la femme

За несколько дней до того, как Навальному стало плохо на борту самолета авиакомпании S7, к его команде присоединилась некая Мария Певчих. Информации в открытом доступе о ней мало, но в окружении главы ФБК девушка играла одну из важнейших ролей, подчеркивает издание. По поручениям Ашуркова она предоставляла Навальному сведения об активах высокопоставленных россиян в Великобритании.

Визит лондонской гостьи совпал с черной финансовой полосой Навального и его команды. Суд встал на сторону петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, обязав Навального, его соратницу Любовь Соболь и ФБК в совокупности выплатить 88 миллионов рублей по иску компании «Московский школьник». Фемида согласилась с доводами истцов о том, что Навальный и его соратники опорочили предприятие фейковыми расследованиями.

На почве долгов ФБК у Ашуркова возник конфликт с Навальным. Лондонский инвестор пытался спасти вложенные в фонд средства, однако его общепризнанный лидер продолжал гнуть свою линию на независимость от спонсоров. Тут на сцене и появилась госпожа Певчих, которую Ашурков представил Навальному, как помощницу в финансовых вопросах и в организации «Умного голосования».

Певчих часто находилась рядом с блогером и сопровождала его абсолютно во всех командировках, сделав лишь одну «случайное» исключение. Девушки не было в самолете Томск-Москва, когда Навальный начал чувствовать первые признаки отравления. Она не полетела на рейсе Томск — Москва, а к группе поддержки присоединилась позже, самостоятельно приехав в Омск на машине с неизвестным мужчиной.

По данным источника Pravda.ru, Мария Певчих была задействована Ашурковым для того, чтобы «послать сигнал» Алексею Навальному, но акция устрашения своенравного блогера обернулась его комой. Источник заверил, что госпожу Соболь такой сценарий развития событий устроил.

«Вы думаете, что Любовь была расстроена отравлением Навального? Она была счастлива. Теперь она на главных ролях, и сейчас ее активно поддерживает Волков и Милов. Правда, Жданов понемногу начинает самоустраняться. Вполне вероятно, потому что он в курсе многих связанных с Навальным финансовых историй. И очень не хочет быть их участником», — приводит издание слова источника.

ПС связалась с Любовью Соболь. После вопроса о Марии Певчих та прервала беседу и больше не отвечала на звонки.