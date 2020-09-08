В МВД рассекретили число работающих в транспортной полиции собак

Заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов заявил, что в настоящий момент порядка 700 служебных собак помогают кинологам подразделения обнаруживать злоумышленников. Об этом он сообщил корреспонденту «Политики Сегодня» на международном форуме «Безопасность на транспорте».

На пленарном заседании в петербургском Экспофоруме Александр Бревнов рассказал о том, как органы внутренних дел обеспечивают безопасность граждан на объектах транспортной инфраструктуры. Осмотреть подозрительные транспортные средства и грузы помогают прошедшие курс розыскной и специальной подготовки служебные собаки. Четвероногие способны обнаруживать наркотики, оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

«У нас сейчас 657 собак, которые в большей степени задействованы на обысках. В основном работа идет на наркотики, оружие. На последующую работу собак мало, потому что тяжело работать на транспорте, особенно железнодорожном. Задержаний не так много. Больше всего — изъятия наркотиков», — поделился собеседник ПС.

Ранее полиция провела масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей. Только за две ночи с 4 по 6 сентября в Петербурге и Ленинградской области было выявлено 85 человек в состоянии алкогольного опьянения. Это примерно на четверть больше, чем в июне за трое суток. Тогда обнаружили 67 пьяных автомобилистов.

В Петербурге и Ленобласти за выходные задержали 85 нетрезвых водителей https://t.co/fcfXD7eIP0 pic.twitter.com/6zf1t2WXlh — Телеканал «Санкт-Петербург» (@topspb_tv) September 7, 2020

Всего инспекторы проверили более двух тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, в рейде приняли участие десятки экипажей ДПС при помощи нарядов патрульно-постовой службы полиции, а также кинологов с собаками и мобильных медицинских лабораторий.

В августе власти Дубая первыми начали привлекать кинологов и собак для помощи в борьбе с коронавирусом в аэропорту. Задача четвероногих состоит в том, чтобы вынюхивать зараженных пассажиров. В ходе исследований выяснилось, что точность их чутья составила 92 процента.